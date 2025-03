Конгресс США одобрил законопроект о санкциях против лиц из списка Навального: кто в перечне

Детали

Конгрессмен, член Хельсинской комиссии Пол Массаро сообщил, что если законопроект, внесенный представителями обеих партий, будет одобрен Конгрессом, то предложенный список санкций должна оценить администрация президента Джо Байдена. Введение санкций остается на усмотрение Белого дома и на это администрации дается полгода.

Цитата

"Поправка к закону о национальной обороне, которая обязывает администратора оценивать всех нарушителей прав человека и клептократов Навального на предмет санкций - и указывать имена каждого из них - была утверждена Комитетом", - говорится в сообщении Массаро.

NEW: @KleptoCaucus @RepMalinowski @RepJohnCurtis national defense bill amendment forcing admin to evaluate all Navalny 35 human rights abusers and kleptocrats for sanctions - and naming every one of them - has been APPROVED by Rules Committee. And that's not all! pic.twitter.com/tKJOB28qyH

- Paul Massaro (@ apmassaro3) September 22, 2021

Дополнение

В списке, который в феврале 2021 года соратники Навального Леонид Волков и Иван Жданов передали США и ЕС, указаны имена бизнесменов Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Олега Дерипаски, главы "Роснефти" Игоря Сечина, главы "Газпрома" Алексея Миллера, руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, медиаменеджера и гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста, главного редактора RT Маргариты Симоньян, председателя правления ВТБ Андрея Костина, директора Росгвардии Виктора Золотова и других чиновников, бизнесменов и людей из близкого окружения президента Владимира Путина.

Добавим

В начале марта этого года власти Евросоюза и США ввели санкции против ряда российских чиновников из-за задержания и дальнейшего преследования Алексея Навального.