Ситуацію, що виникла між керівництвом Мінінфраструктури та УЗ, обговорять на закритій зустрічі з Прем’єром - В.Омелян
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Між Міністерством інфраструктури та правлінням “Укрзалізниці” конфлікту немає, проте є різні бачення щодо процесів, які відбуваються. Про це у коментарі УНН сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян.
“Насправді у нас немає жодного конфлікту, йде різна робота. Просто різне бачення тих процесів, які відбуваються. Тому я сподіваюся, що під час зустрічі Прем’єр-міністра з правлінням, наглядовою радою і мною ми чітко діймо до спільного знаменника і рухатимемося далі”, - зазначив він.
При цьому міністр уточнив, що зустріч з Прем’єр-міністром буде закритою, і лише після неї даватимуться оцінки тим чи іншим питанням щодо діяльності менеджменту “Укрзалізниці”.
Нагадаємо, напередодні В.Омелян повідомив про те, що від польської команди “Укрзалізниці” він вимагає ефективної, системної та прозорої роботи.
Так, міністр відповів на заяви керівника УЗ В.Балчуна, про те, що профільне відомство начебто не сприяє реформі “Укрзалізниці”.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, В.Омелян незадоволений швидкістю втілення реформ “Укрзалізниці”.