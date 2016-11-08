Ситуацию, возникшую между руководством Мининфраструктуры и УЗ, обсудят на закрытой встрече с премьером - В.Омелян

"На самом деле у нас нет никакого конфликта, идет разная работа. Просто разное видение тех процессов, которые происходят. Поэтому я надеюсь, что во время встречи Премьер-министра с правлением, наблюдательным советом и мной мы четко придем к общему знаменателю и будем двигаться дальше", - отметил он.

При этом министр уточнил, что встреча с Премьер-министром будет закрытой, и только после нее будут даваться оценки тем или иным вопросам о деятельности менеджмента "Укрзализныци".

Напомним, накануне В.Омелян сообщил о том, что от польской команды "Укрзализныци" он требует эффективной, системной и прозрачной работы.

Так, министр ответил на заявления руководителя УЗ В.Бальчуна, о том, что профильное ведомство якобы не способствует реформе "Укрзализныци".

Напомним, как сообщал УНН, В.Омелян недоволен скоростью проведения реформ в "Укрзализныце".