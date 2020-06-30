Конфлікт Делі та Пекіна: китайський додаток TikTok перестав працювати в Індії, "через згубний вплив на суверенітет"

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Додаток TikTok повністю припинив у вівторок роботу в Індії — через добу після того, як у понеділок індійська влада ухвалила рішення заблокувати розроблені в Китаї додатки. Тепер при спробі увійти в цей додаток з’являється повідомлення, яке повідомляє, що компанія TikTok India виконує рішення уряду країни, передає УНН з посиланням також на видання The Times of India.

“Дорогі користувачі, ми знаходимося в процесі виконання директиви уряду Індії про блокування 59 додатків, а також працюємо з урядом, щоб краще зрозуміти проблему і вивчити подальші дії. Забезпечення конфіденційності та безпеки всіх наших користувачів в Індії залишається нашим найважливішим пріоритетом”, — йдеться в повідомленні.

Раніше глава TikTok India Нікхіл Ганді в заяві, розміщеній на сторінці компанії в Twitter, зазначив, що додаток ніколи не передавав інформацію владі інших країн, в тому числі КНР.

Блокування розроблених в Китаї додатків була мотивована їхнім “згубним впливом на суверенітет і безпеку країни”. Згідно із заявою індійської влади, міністерство електроніки та інформаційних технологій отримало “вичерпні рекомендації” від координаційного центру по боротьбі з кіберзлочинністю та міністерства внутрішніх справ.

Раніше стало відомо, що Китай перекидає війська до кордону з Індією, на індійській території відмовляються селити в готелі і виселяють китайців.

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