Конфлікт Делі та Пекіна: китайський додаток TikTok перестав працювати в Індії, "через згубний вплив на суверенітет"

“Дорогі користувачі, ми знаходимося в процесі виконання директиви уряду Індії про блокування 59 додатків, а також працюємо з урядом, щоб краще зрозуміти проблему і вивчити подальші дії. Забезпечення конфіденційності та безпеки всіх наших користувачів в Індії залишається нашим найважливішим пріоритетом”, — йдеться в повідомленні.

Раніше глава TikTok India Нікхіл Ганді в заяві, розміщеній на сторінці компанії в Twitter, зазначив, що додаток ніколи не передавав інформацію владі інших країн, в тому числі КНР.

Блокування розроблених в Китаї додатків була мотивована їхнім “згубним впливом на суверенітет і безпеку країни”. Згідно із заявою індійської влади, міністерство електроніки та інформаційних технологій отримало “вичерпні рекомендації” від координаційного центру по боротьбі з кіберзлочинністю та міністерства внутрішніх справ.

Раніше стало відомо, що Китай перекидає війська до кордону з Індією, на індійській території відмовляються селити в готелі і виселяють китайців.