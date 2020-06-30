Конфликт Дели и Пекина: китайское приложение TikTok перестало работать в Индии, "из-за пагубного влияния на суверенитет"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Приложение TikTok полностью прекратило во вторник работу в Индии — спустя сутки после того, как в понедельник индийские власти приняли решение заблокировать разработанные в Китае приложения. Теперь при попытке войти в это приложение появляется уведомление, которое сообщает, что компания TikTok India выполняет решение правительства страны, передает УНН со ссылкой также на издание The Times of India.
“Дорогие пользователи, мы находимся в процессе выполнения директивы правительства Индии о блокировке 59 приложений, а также работаем с правительством, чтобы лучше понять проблему и изучить дальнейшие действия. Обеспечение конфиденциальности и безопасности всех наших пользователей в Индии остается нашим важнейшим приоритетом”, — говорится в сообщении.
Ранее глава TikTok India Никхил Ганди в заявлении, размещенном на странице компании в Twitter, отметил, что приложение никогда не передавало информацию властям других стран, в том числе КНР.
Блокировка разработанных в Китае приложений была мотивирована их “пагубным влиянием на суверенитет и безопасность страны”. Согласно заявлению индийских властей, министерство электроники и информационных технологий получило “исчерпывающие рекомендации” от координационного центра по борьбе с киберпреступностью и министерства внутренних дел.
Ранее стало известно, что Китай перебрасывает войска к границе с Индией, на индийской территории отказываются селить в гостиницы и выселяют китайцев.