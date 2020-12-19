Конфлікт Делі та Пекіна: Індія та Китай відмовилися від спільних святкувань до 70-річчя встановлення відносин
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Індія і Китай фактично відмовилися від проведення запланованих святкових заходів з нагоди 70-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами, що виповнилася в цьому році, пише УНН з посиланням на матеріали місцевих ЗМІ.
Як повідомляє в суботу газета The Economic Times, через військову напруженість у Ладакху і пандемію коронавірусу Нью-Делі і Пекін не стали проводити, як планували раніше, по 35 заходів в кожній країні, присвячених цій даті.
“Вони не були скасовані офіційно. Але спалах COVID-19 і військова напруженість на індійсько-китайському кордоні у Ладакху не сприяли проведенню урочистостей”, — заявив виданню генеральний директор Індійської ради з культурних зв’язків Дінеш Патнаік.
У числі скасованих виявився третій індійсько-китайський саміт, що планувався в 2020 році, для участі в якому прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді збирався відвідати Пекін для зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном. Сторони відмовилися від проведення фотовиставок “Прекрасний Китай” і “Неймовірна Індія”, музичних і танцювальних фестивалів, торгових ярмарків і кінооглядів.
Китай без оголошення причин утримався від випуску спільно з Індією пам’ятної поштової марки на честь 70-ї річниці встановлення дипломатичних відносин, незважаючи на те, що її емісія була раніше узгоджена лідерами двох країн.
У травні різко загострилася ситуація в східній частині індійської союзної території Ладакх на кордоні Індії і КНР. Причиною цього стали зіткнення військовослужбовців двох країн, які повторилися в червні. У них загинули не менше 20 солдатів Індії і, за різними даними, до 45 китайських військових. Після цього Нью-Делі і Пекін збільшили чисельність військ в цьому районі, де зберігається військова напруженість.