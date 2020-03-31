Компанія з США обіцяє до вересня почати тестування на людях вакцини від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Компанія Johnson & Johnson в понеділок оголосила про початок роботи над створенням вакцини проти COVID-19. Відповідну заяву опубліковано на сайті компанії, передає УНН.
Повідомляється, що компанія буде співпрацювати з Управлінням перспективних досліджень і розробок в галузі біомедицини (BARDA) Міністерства охорони здоров’я США і має на меті забезпечити глобальні поставки обсягом понад 1 мільярд доз вакцини.
“Компанія розраховує почати клінічні дослідження на людях своєї основної вакцини-кандидата не пізніше вересня 2020 року і очікує, що перші партії вакцини COVID-19 можуть бути готова для використання в екстрених ситуаціях на початку 2021 року”, - йдеться в заяві.
Також наголошується, що BARDA разом з Johnson & Johnson вклали понад 1 мільярд доларів інвестицій в дослідження, розробку і клінічні випробування вакцин.
Як повідомляв УНН, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) раніше заявила про початок випробувань вакцини від коронавірусу COVID-19.