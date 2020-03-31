Компания из США обещает до сентября начать тестирование на людях вакцины от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Компания Johnson & Johnson в понедельник объявила о начале работы над созданием вакцины против COVID-19. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании, передает УНН.
Сообщается, что компания будет сотрудничать с Управлением перспективных исследований и разработок в области биомедицины (BARDA) Министерства здравоохранения США и имеет целью обеспечить глобальные поставки в размере более 1 миллиарда доз вакцины.
"Компания рассчитывает начать клинические исследования на людях своей основной вакцины-кандидата не позднее сентября 2020 года и ожидает, что первые партии вакцины COVID-19 могут быть готовы для использования в экстренных ситуациях в начале 2021 года", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что BARDA вместе с Johnson & Johnson вложили более 1 млрд долларов инвестиций в исследования, разработку и клинические испытания вакцин.
Как сообщал УНН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее заявила о начале испытаний вакцины от коронавируса COVID-19.