Компанія WOG поставила в Україну вже 2500 тон скрапленого газу з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Щотижня компанія WOG імпортує з Литви (концерн Orlen) партії скрапленого газу. За весь час налагодженої співпраці., починаючі з липня поточного року, мережа АЗК імпортувала близько 2500 тон ресурсу. Про це УНН повідомили компанії.
Загалом, постачання європейського газу компанію WOG відбувається на постійній основі. Щотижневі обсяги партій складають близько 250 тон, уточнили в компанії.
Нагадаємо, перша партія литовського LPG була реалізована в Україні на початку серпня.
Згідно з паспортом якості продукту, імпортований скраплений газ відповідає стандартам EN 589: 2008 “Гази нафтові для автомобільного транспорту, річний тип (клас С)”.
Також нагадаємо, за словами експерта Г.Рябцева, автогаз в Україні дорожчає через санкції проти російських компаній. Таким чином на вітчизняному ринку утворився дефіцит ресурсу.
Експерт уточнив, що подорожчання скрапленого газу триватиме доти, доки усі українські трейдери не знайдуть інших джерел постачання.