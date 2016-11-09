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15 марта, 19:03 • 112372 просмотра

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15 марта, 13:44 • 158534 просмотра

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Компания WOG поставила в Украину уже 2500 тыс. тонн сжиженного газа из ЕС

Компания WOG поставила в Украину уже 2500 тыс. тонн сжиженного газа из ЕС

Киев • УНН

 • 8569 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Еженедельно компания WOG импортирует из Литвы (концерн Orlen) партии сжиженного газа. За все время налаженного сотрудничества, начиная с июля текущего года, сеть АЗК импортировала около 2500 тыс. тонн ресурса. Об этом УНН сообщили в компании.

В общем, поставки европейского газа компанией WOG происходят на постоянной основе. Еженедельные объемы партий составляют около 250 тонн, уточнили в компании.

Напомним, первая партия литовского LPG была реализована в Украине в начале августа .

Согласно паспорту качества продукта, импортированный сжиженный газ соответствует стандартам EN 589: 2008 "Газы нефтяные для автомобильного транспорта, ручной тип (класс С)".

Также напомним, по словам эксперта Г.Рябцева, автогаз в Украине дорожает из-за санкций против российских компаний. Таким образом, на отечественном рынке образовался дефицит ресурса.

Эксперт уточнил, что подорожание сжиженного газа будет продолжаться до тех пор, пока все украинские трейдеры не найдут других источников.

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