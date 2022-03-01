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Компанія-оператор "Північного потоку - 2" оголосила про банкрутство - ЗМІ

Компанія-оператор "Північного потоку - 2" оголосила про банкрутство - ЗМІ

Київ • УНН

 • 153247 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Компанія-оператор газопроводу "Північний потік — 2" Nord Stream 2 AG оголосила про банкрутство. Про це швейцарському телерадіомовнику SRF повідомила представник влади кантону Цуг Сільвія Тальманн-Гут, передає УНН.

Цитата

"Нам повідомили сьогодні, що ця компанія не може продовжувати діяльність", — повідомила вона.

За її словами, 106 працівників компанії отримали повідомлення про звільнення.

Додамо

Раніше 1 березня агентство Reuters повідомило з посиланням на джерела, що Nord Stream 2 AG розглядає можливість подачі на банкрутство через введені проти неї американські санкції.

Раніше

Федеральний канцлер Олаф Шольц заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією "незалежними" так званих "Л/ДНР".

За даними ЗМІ, після цього німецьке Міністерство енергетики призупинило процес сертифікації "Північного потоку-2".

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