Компания-оператор “Северного потока - 2” объявила о банкротстве - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Компания-оператор газопровода “Северный поток — 2” Nord Stream 2 AG объявила о банкротстве. Об этом швейцарскому телерадиовещателю SRF сообщила представитель властей кантона Цуг Сильвия Тальманн-Гут, передает УНН.
Цитата
“Нам сообщили сегодня, что эта компания не может продолжать деятельность”, — сообщила она.
По ее словам, 106 работников компании получили уведомление об увольнении.
Добавим
Ранее 1 марта агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Nord Stream 2 AG рассматривает возможность подачи на банкротство из-за введенных против нее американских санкций.
Ранее
Федеральный канцлер Олаф Шольц заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода “Северный поток-2” для поставки российского газа в ФРГ на фоне признания Россией “независимыми” так называемые “Л/ДНР”.
По данным СМИ, после этого немецкое министерство энергетики приостановило процесс сертификации “Северного потока-2”.