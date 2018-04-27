Компанія нардепа Хомутинніка отримала з бюджету понад 2,2 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. За чотири місяці поточного року агрохолдинг “Кернел” отримав з бюджету понад 2,2 млрд грн відшкодування податку на додану вартість. Про це свідчать дані Державної казначейської служби, передає УНН.
У січні компанія отримала 931,5 млн грн, у лютому — 674,5 млн грн, у березні — 402,2 млн грн, у квітні — 264,9 млн грн.
Водночас “Нібулон” отримав за весь період 1 млрд 28 млн грн, ДП “Сантрейд” — 1 млрд 456 млн грн.
Нагадаємо, мажоритарним власником “Кернел” є Андрій Веревський. Суттєвою часткою акцій володіє також народний депутат від “Партії Відродження”, член Податкового комітету ВР Віталій Хомутиннік. З приходом нардепа у компанію в 2015 році, “Кернел” збільшив доходи на 228%.
За повідомленням ЗМІ, “Кернел” підозрюється у махінаціях з ПДВ.
Раніше УНН повідомляв, що Регламентний комітет ВР звернувся до НАЗК з приводу можливого конфлікту інтересів у В.Хомутинніка.