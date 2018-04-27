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Компания нардепа Хомутынника получила из бюджета более 2,2 млрд грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. За четыре месяца текущего года агрохолдинг "Кернел" получил из бюджета более 2,2 млрд грн возмещения налога на добавленную стоимость. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает УНН.

Компания нардепа Хомутынника получила из бюджета более 2,2 млрд грн

В январе компания получила 931,5 млн грн, в феврале - 674,5 млн грн, в марте - 402,2 млн грн, в апреле - 264,9 млн грн.

В то же время "Нибулон" получил за весь период 1 млрд 28 млн грн, ГП "Сантрейд" - 1 млрд 456 млн грн.

Напомним, мажоритарным владельцем "Кернел" является Андрей Веревский. Существенной частью акций владеет также народный депутат от "Партии Возрождения", член Налогового комитета ВР Виталий Хомутынник. С приходом нардепа в компанию в 2015 году, "Кернел" увеличил доходы на 228%.

По сообщению СМИ, "Кернел" подозревается в махинациях с НДС.

Ранее УНН сообщал, что Регламентный комитет ВР обратился к НАПК по поводу возможного конфликта интересов у Хомутынника.

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