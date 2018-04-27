Компания нардепа Хомутынника получила из бюджета более 2,2 млрд грн

В январе компания получила 931,5 млн грн, в феврале - 674,5 млн грн, в марте - 402,2 млн грн, в апреле - 264,9 млн грн.

В то же время "Нибулон" получил за весь период 1 млрд 28 млн грн, ГП "Сантрейд" - 1 млрд 456 млн грн.

Напомним, мажоритарным владельцем "Кернел" является Андрей Веревский. Существенной частью акций владеет также народный депутат от "Партии Возрождения", член Налогового комитета ВР Виталий Хомутынник. С приходом нардепа в компанию в 2015 году, "Кернел" увеличил доходы на 228%.

По сообщению СМИ, "Кернел" подозревается в махинациях с НДС.

Ранее УНН сообщал, что Регламентный комитет ВР обратился к НАПК по поводу возможного конфликта интересов у Хомутынника.