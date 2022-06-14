Комітет ВР з питань здоров'я нації схвалив законопроект про легалізацію медичного канабісу

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“Захисники України повинні отримати право лікувати посттравматичний стресовий розлад та психічні захворювання препаратами на основі канабісу!

Сьогодні наш Комітет одноголосно підтримав урядовий законопроєкт № 7457 “Про регулювання обігу рослин роду коноплі (сannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності...”, — написав Радуцький.

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Документ визначає повний цикл виробництва та обігу препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до надання ліків пацієнту.

Значна частина законопроєкту присвячена створенню системи контролю над усіма етапами обігу канабісу. Національна поліція погоджуватиме видачу ліцензій на вирощування коноплі, режим охорони ділянки, транспортування партії товару. Створюється реєстр медпрепаратів на основі канабісу, на кожну одиницю товару буде нанесено унікальний штрих-код. Відпуск таких ліків проводитиметься винятково через Е-рецепт.

За даними ВООЗ, активні речовини, що містяться в коноплях, є ефективним засобом для лікування епілепсії, хвороб Паркінсона і Альцгеймера та ще загалом близько 50 патологічних станів і хвороб. Також вони здатні запобігати стражданням пацієнтів та покращити лікування, зокрема, посттравматичних стресових розладів, які виникли в українців під час війни.

Сьогодні легалізація медичного канабісу актуальна, як ніколи раніше. Препарати з конопель допоможуть врятувати травмовану психіку мільйонів українців. Тисячі наших героїв отримали поранення, психологічні травми, посттравматичний стресовий розлад. Вони повинні мати доступ до полегшення болю завдяки медпрепаратам на основі канабісу.

“Під час засідання Комітету звернули увагу представників МОЗ на необхідність або чітко визначити деякі параметри лікарських засобів на основі канабісу вже у тексті закону, або встановити вимоги, на основі яких це буде зроблено на основі підзаконних актів. Наш Комітет рекомендував Верховній Раді розглянути законопроєкт та ухвалити його у першому читанні”, — резюмував Радуцький.

Раніше

Кабінет міністрів України підтримав законопроект щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності.