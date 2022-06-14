Комитет ВР по вопросам здоровья нации одобрил законопроект о легализации медицинского каннабиса
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект 7457 о легализации медицинского каннабиса. Об этом сообщил глава комитета Михаил Радуцкий в Facebook, пишет УНН.
Цитата
“Защитники Украины должны получить право лечить посттравматическое стрессовое расстройство и психические заболевания препаратами на основе каннабиса!
Сегодня наш Комитет единогласно поддержал правительственный законопроект № 7457 “О регулировании обращения растений рода конопли (сannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности...”, — написал Радуцкий.
Детали
Документ определяет полный цикл производства и обращения препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до предоставления лекарств пациенту.
Значительная часть законопроекта посвящена созданию системы контроля над всеми этапами обращения каннабиса. Национальная полиция согласует выдачу лицензий на выращивание конопли, режим охраны участка, транспортировку партии товара. Создается реестр медпрепаратов на основе каннабиса, на каждую единицу товара будет нанесен уникальный штрих-код. Отпуск такого лекарства будет проводиться исключительно через Е-рецепт.
По данным ВОЗ, активные вещества, содержащиеся в конопле, являются эффективным средством для лечения эпилепсии, болезней Паркинсона и Альцгеймера и еще в целом около 50 патологических состояний и болезней. Также они способны предотвращать страдания пациентов и улучшить лечение, в частности, посттравматических стрессовых расстройств, возникших у украинцев во время войны.
Сегодня легализация медицинского каннабиса актуальна, как никогда раньше. Препараты из конопли помогут спасти травмированную психику миллионов украинцев. Тысячи наших героев получили ранения, психологические травмы, посттравматическое стрессовое расстройство. Они должны иметь доступ к облегчению боли благодаря медпрепаратам на основе каннабиса.
“Во время заседания Комитета обратили внимание представителей Минздрава на необходимость либо четко определить некоторые параметры лекарственных средств на основе каннабиса уже в тексте закона, либо установить требования, на основе которых это будет сделано на основе подзаконных актов. Наш Комитет рекомендовал Верховной Раде рассмотреть законопроект и принять его в первом чтении ”, — резюмировал Радуцкий.
Ранее
Кабинет министров Украины поддержал законопроект о регулировании обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.