Комітет ВР з нацбезпеки розгляне НП у Балаклії наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Комітет ВР з питань національної безпеки та оборони розгляне 29 березня на засіданні інцидент із пожежею на складах боєприпасів у Балаклії Харківської області. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив народний депутат України Юрій Береза.
"Так це питання ми розглядатимемо",- сказав Ю.Береза, відповідаючи на запитання чи планує комітет розглянути на засіданні інцидент з пожежею на складі боєприпасів.
При цьому на уточнююче запитання, коли можливе таке засідання нардеп повідомив: "Швидше за все у середу (29 березня - ред.)".
Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.
Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.
За даними джерела УНН, детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км.
Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".
Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.