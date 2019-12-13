Комітет сьогодні завершив обговорення ринку землі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Комітет ВР з питань аграрної та земельної політики завершив на сьогоднішньому засіданні обговорення запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні, не проголосувавши за жодну правку, передає кореспондент УНН.
Так, о 10:50 парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики закінчив засідання, під час якого було обговорення законопроекту про запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні. Протягом двох годин члени комітету висловлювали власні позиції щодо запровадження ринку землі, проте, не перейшли до голосування поправок.
Окрім того, голова комітету Микола Сольський не оголосив про дату наступного засідання комітету.
Додамо, згідно порядку денного, розміщеного на сайті ВРУ, до 20 грудня не передбачене засідання парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики.
Нагадаємо, голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський навів пропозиції від фракцій щодо концентрації землі в одні руки при відкритті ринку сільськогосподарської землі в Україні.