Комітет не підтримав заборону публічних проявів сексуальної орієнтації

Так, комітет прийняв рішення відхилити проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони публічного прояву будь-яких видів сексуальної орієнтації.



Нагадаємо, посли 16 держав, а також глава Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі до Міжнародного дня боротьби з Гомофобією та Трансфобією закликали Україну підтримувати рівність, гідність і верховенство права і забезпечити права ЛГБТІ.



Як повідомляв УНН, Україна посіла 36 місце за показниками індексу "Райдужна Європа".