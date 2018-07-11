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Комітет не підтримав заборону публічних проявів сексуальної орієнтації

Комітет не підтримав заборону публічних проявів сексуальної орієнтації

Київ • УНН

 • 10533 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики відхилив законопроект, яким пропонується заборонити публічний прояв будь-яких видів сексуальної орієнтації. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Так, комітет прийняв рішення відхилити проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони публічного прояву будь-яких видів сексуальної орієнтації.

Нагадаємо, посли 16 держав, а також глава Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі до Міжнародного дня боротьби з Гомофобією та Трансфобією закликали Україну підтримувати рівність, гідність і верховенство права і забезпечити права ЛГБТІ.

Як повідомляв УНН, Україна посіла 36 місце за показниками індексу "Райдужна Європа".

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