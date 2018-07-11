Комитет не поддержал запрет публичных проявлений сексуальной ориентации
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики отклонил законопроект, которым предлагается запретить публичное проявление любых видов сексуальной ориентации. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Так, комитет принял решение отклонить проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета публичного проявления любых видов сексуальной ориентации.
Напомним, послы 16 государств, а также глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли к Международному дню борьбы с Гомофобией и Трансфобией призвали Украину поддерживать равенство, достоинство и верховенство права и обеспечить права ЛГБТ.
Как сообщал УНН, Украина заняла 36 место по индексу "Радужная Европа".