Комитет не поддержал запрет публичных проявлений сексуальной ориентации

Так, комитет принял решение отклонить проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета публичного проявления любых видов сексуальной ориентации.



Напомним, послы 16 государств, а также глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли к Международному дню борьбы с Гомофобией и Трансфобией призвали Украину поддерживать равенство, достоинство и верховенство права и обеспечить права ЛГБТ.



Как сообщал УНН, Украина заняла 36 место по индексу "Радужная Европа".