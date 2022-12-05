Комісар ООН з прав людини перебував у київському cховищі під час ракетної атаки рф

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"Зустріч із правозахисниками в підземному укритті в Києві під час ракетного удару та сирени авіації. Неймовірно, що це відбувається майже щодня в Україні. Це не повинно стати новою нормою", - заявив Тюрк.

Нагадаємо

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк прибув до Києва у неділю, 4 грудня. В Україні він проведе чотири дні на запрошення українського уряду.