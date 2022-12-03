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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Україну відвідає Верховий комісар ООН з прав людини

Україну відвідає Верховий комісар ООН з прав людини

Київ • УНН

 • 986952 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. У неділю, 4 грудня починається візит Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка, який проведе в Україні чотири дні на запрошення українського уряду. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.

Очікується, що новий верховний комісар, який був призначений на цю посаду у вересні, відвідає Київ та сусідні області, Харків, Ізюм та Ужгород. Також він зустрінеться з посадовцями національного та місцевого уряду, представниками громадянського суспільства, а також представниками груп жертв, включаючи родичів зниклих безвісти або захоплених цивільних осіб і військовополонених.

Австрійський юрист, який багато років працював у структурах ООН, Фолькер Тюрк має досвід роботи представника ООН у Малайзії, помічника голови місії ООН в Косово та Боснії та Герцеговині, регіонального координатора захисту в Демократичній Республіці Конго та в Кувейті.

Тюрк очолив офіс Верховного комісара ООН з прав людини у жовтні та у своєму першому інтерв’ю на новій посаді сказав, що його непокоїть ескалація конфлікту в Україні, зокрема напади за допомогою дронів на цивільні об’єкти.
«Абсолютно важливо, щоб цивільні об'єкти, цивільні особи, не були цілями, хоча цього важко досягти у густонаселених міських районах», – сказав він у розмові з французьким міжнародним мовником RFI.

У цій розмові Тюрк наголосив, що повага до міжнародного права є «абсолютно критично важливою».

У п’ятницю, 2 грудня, після свого останнього офіційного візиту до України свої висновки представила Слідча комісія по Україні. За словами експертів, призначених Радою ООН для розслідування можливих порушень прав людини, що загрози правам і життю молоді «постійно збільшуються».

Незалежна міжнародна слідча комісія ООН щодо України засвідчила після дев’яти місяців війни, в Україні знищені десятки шкіл. За словами представників ООН, «забезпечення доступу до освіти є ускладненим у багатьох районах, звідки виведені російські війська, таких як Харків і Херсон».

Українські Національні Новини

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