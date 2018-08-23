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Колона техніки Нацгвардії потрапила у ДТП на Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Київській області колона техніки Нацгвардії, що прямувала до столиці, потрапила у ДТП у Київській області. Як повідомили УНН у прес-службі Нацгвардії, уже розпочато службове розслідування.

Колона техніки Нацгвардії потрапила у ДТП на Київщині

За інформацією прес-служби, аварія сталась близько 11.00. на трасі Київ-Одеса у напрямку до Києва.

“Жертв немає, травм ніхто не отримав. Проводиться службове розслідування, внутрішнє, за результатами будуть відповідні висновки”, — повідомили у Нацгвардії.

У прес-службі також зазначили,що у результаті ДТП ушкоджено три автівки. Проте серйозно пошкоджена лише одна.

Додамо, що за інформацією ЗМІ, у ДТП потрапили два “КРАЗИ” та легковий автомобіль Renault Dokker.

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