Колонна техники Нацгвардии попала в ДТП на Киевщине
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Киевской области колонна техники Нацгвардии, направлявшейся в столицу, попала в ДТП в Киевской области. Как сообщили УНН в пресс-службе Нацгвардии, уже начато служебное расследование.
По информации пресс-службы, авария произошла около 11.00. на трассе Киев-Одесса в направлении Киева.
“Жертв нет, травм никто не получил. Проводится служебное расследование, внутреннее, по результатам будут соответствующие выводы”, — сообщили в Нацгвардии.
В пресс-службе также отметили, что в результате ДТП повреждено три автомобиля. Однако серьезно поврежден только один.
Добавим, что по информации СМИ, в ДТП попали два “КрАЗ” и легковой автомобиль Renault Dokker.