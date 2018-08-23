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Колонна техники Нацгвардии попала в ДТП на Киевщине

Киев • УНН

 • 14270 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Киевской области колонна техники Нацгвардии, направлявшейся в столицу, попала в ДТП в Киевской области. Как сообщили УНН в пресс-службе Нацгвардии, уже начато служебное расследование.

Колонна техники Нацгвардии попала в ДТП на Киевщине

По информации пресс-службы, авария произошла около 11.00. на трассе Киев-Одесса в направлении Киева.

“Жертв нет, травм никто не получил. Проводится служебное расследование, внутреннее, по результатам будут соответствующие выводы”, — сообщили в Нацгвардии.

В пресс-службе также отметили, что в результате ДТП повреждено три автомобиля. Однако серьезно поврежден только один.

Добавим, что по информации СМИ, в ДТП попали два “КрАЗ” и легковой автомобиль Renault Dokker.

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