Коломойський не президент України, а більшість українців обрали ЄС - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Ігор Коломойський не є президентом України, а є її громадянином. А більшість українців обрали курс на Європейський союз. Про це він заявив під час брифінгу з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, передає кореспондент УНН.
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"Мене підтримали 75% українців, якщо серед них був Коломойський, я дуже радий, що мене підтримало скільки українців. Коломойський не є президентом України, він є громадянином, а більшість українців обрали ЄС. Тому, саме народ обирає, куди нам піти. З Росією у нас складна ситуація. Діалог буде розпочато упродовж "нормандської" зустрічі", - відповів Президент на питання, як він ставиться до заяви Коломойського, що треба повернутися лицем до Росії, яка може дати нам гроші, та чи дослухається до бізнесмена, враховуючи те, що той підтримував його на виборах.
Раніше УНН повідомляв, що український бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв’ю The New York Times заявив, що Україні пора повернути назад в сторону Росії. Також Коломойський заявив, що замість кредитів Міжнародного валютного фонду, Україна могла б взяти гроші у Росії.