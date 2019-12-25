Колишня легенда "МЮ" порівняв нинішню гру клубу із поганим сексом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Колишній капітан титулованого англійського клубу "Манчестер Юнайтед" - Ерік Кантона, виразив незадоволеність нинішнім положенням справ у клубі, повідомляє УНН з посиланням на Twitter "OTRO".
Француз незадоволений рівнем виступів “червоних дияволів”, порівнявши гру команди з сексом літньої людини. Однак, він вірить у світле майбутнє клубу.
“Манчестер Юнайтед” займає особливе місце в моєму серці. Але дивитися за тим, як “МЮ” грає зараз ... Трохи нагадує секс в старості. Ти намагаєшся щосили, але в результаті всі трохи розчаровані. Але “Манчестер Юнайтед” повернеться, тому що це найбільший клуб в світі“, — зізнався Кантона.
Примітно, що 53-річний Кантона свого часу виграв чотири чемпіонату Англії, два Кубки і три Суперкубки Англії у складі “МЮ”.
Додамо, після 18 турів АПЛ у турнірній таблиці “червоні дияволи” посідають восьме місце (25 залікових пунктів).