Бывшая легенда "МЮ" сравнил нынешнюю игру клуба с плохим сексом

Француз недоволен уровнем выступлений “красных дьяволов”, сравнив игру команды с сексом пожилого человека. Однако, он верит в светлое будущее клуба.

“Манчестер Юнайтед” занимает особое место в моем сердце. Но следить за тем, как “МЮ” играет сейчас ... Немного напоминает секс в старости. Ты пытаешься изо всех сил, но в итоге все немного разочарованы. Но “Манчестер Юнайтед” вернется, потому что это самый большой клуб в мире“, — признался Кантона.

Примечательно, что 53-летний Кантона в свое время выиграл четыре чемпионата Англии, два Кубка и три Суперкубка Англии в составе “МЮ”.

Добавим, после 18 туров АПЛ в турнирной таблице “красные дьяволы” занимают восьмое место (25 зачетных пунктов).