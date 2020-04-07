Колишній президент українського футбольного клубу помер через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. На 73-му році життя помер експрезидент чернівецької "Буковини" Василь Федорюк. Про це повідомляє пресслужба клубу, передає УНН.
За повідомленням екс-голови Професійної футбольної ліги Святослава Сироти, причиною смерті Федорюка стала короновірусна хвороба.
"Далекий і невідомий вірус торкнувся і футболу. Вчора від коронавірусу помер колишній президент футбольного клубу "Буковина" Чернівці Василь Олександрович Федорюк. Сумуємо. Висловлюю співчуття його рідним і близьким. А решта, все ж, може бути, почнуть розуміти, що вірус є, і він реальна загроза життю", - йдеться у записі Сироти.
Зазначимо, що Федорюк був президентом буковинського клубу 1993-1998, 2007-2010 роках.
Довідка УНН: ФСК "Буковина" був заснований в 1958 році в Чернівцях під назвою "Авангард". За часів незалежної України команда ставала срібним призером Першої ліги України в 1996 році, і двічі переможцем Другої ліги України в 2000 і 2010 році. У 1992 році команда зайняла 6-е місце у Вищій лізі, яке по праву вважається кращим досягненням в першості України, а в Кубку України - вихід в 1/8 фіналу в сезонах 1992, 1993/94 та 2011/12.