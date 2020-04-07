Бывший президент украинского футбольного клуба умер из-за коронавируса

По сообщению экс-главы Профессиональной футбольной лиги Святослава Сироты, причиной смерти Федорюк стала короновирусная болезнь.

"Дальний и неизвестный вирус коснулся и футбола. Вчера от коронавируса скончался бывший президент футбольного клуба" Буковина "Черновцы Василий Александрович Федорюк. Скорбим. Выражаю соболезнования его родным и близким. А остальные, все же, может быть, начнут понимать, что вирус есть, и он реальная угроза жизни", - говорится в записи Сироты.

Отметим, что Федорюк был президентом буковинского клуба 1993-1998, 2007-2010 годах.

Справка: ФСК "Буковина" был основан в 1958 году в Черновцах под названием "Авангард". Во времена независимой Украины команда становилась серебряным призером Первой лиги Украины в 1996 году, и дважды победителем Второй лиги Украины в 2000 и 2010 году. В 1992 году команда заняла шестое место в Высшей лиге, которое по праву считается лучшим достижением в первенстве Украины, а в Кубке Украины - выход в 1/8 финала в сезонах 1992, 1993/94 и 2011/12.