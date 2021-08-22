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Колишній президент Болівії намагалась накласти на себе руки у в'язниці

Колишній президент Болівії намагалась накласти на себе руки у в'язниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Уряд Болівії повідомив, що колишній президент країни Жанін Аньєс намагалася покалічити себе у в'язниці, де вона відбуває попередній вирок суду. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Міністр уряду країни Едуардо дель Кастільо заявив, що на світанку в цю суботу Аньєс спробувала "завдати собі шкоди", і на одній з її рук залишилися "подряпини".

Кастільо стверджує, що у Аньєс "стабільний стан" і що травми, є "поверхневими".

Він додав, що колишня президент "має всі життєво важливі умови" для відбування ув'язнення і що її права дотримуються.

Сім'я і захист неодноразово висловлювали заклопотаність здоров'ям Аньєс.

Представники тюремного режиму кілька разів заявляли, що вони не наражають Аньєс на небезпеку і, що її здоров'я "стабільне".

Що було раніше

Аньєс знаходиться під вартою понад п'ять місяців після того, як її звинуватили в таких злочинах, як тероризм, підбурювання до заколоту і змові в рамках так званої справи про державний переворот через події під час політичної і соціальної кризи 2019 року.

Крім того, в парламенті Болівії є й інші звинувачувальні пропозиції проти неї.

У п'ятницю прокуратура представила Аньєс обвинувальний запит про порушення судового процесу про відповідальність за загибель людей в двох регіонах під час кризи 2019 роки після невдалих в тому ж році виборів.

Ці вибори були анульовані на тлі скарг про фальсифікацію на користь тодішнього президента Ево Моралеса, який, зі свого боку, запевняв, що став жертвою "державного перевороту".

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