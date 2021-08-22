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Бывший президент Боливии пыталась покончить с собой в тюрьме

Бывший президент Боливии пыталась покончить с собой в тюрьме

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Правительство Боливии сообщило, что бывший президент страны Жанин Аньес пыталась покалечить себя в тюрьме, где отбывает предыдущий приговор суда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министр правительства страны Эдуардо дель Кастильо заявил, что на рассвете в эту субботу Аньес попыталась "нанести себе вред", и на одной из ее рук остались "царапины".

Кастильо утверждает, что в Аньес "стабильное состояние" и травмы, является "поверхностными".

Он добавил, что бывшая президент "имеет все жизненно важные условия" для отбывания заключения и что ее права соблюдаются.

Семья и защита неоднократно выражали озабоченность здоровьем Аньес.

Представители тюремного режима несколько раз заявляли, что они не подвергают Аньес опасности и, что ее здоровье "стабильное".

Что было раньше

Аньес находится под стражей более пяти месяцев после того, как ее обвинили в таких преступлениях, как терроризм, подстрекательство к мятежу и заговоре в рамках так называемого дела о государственном перевороте из-за событий во время политического и социального кризиса 2019 года.

Кроме того, в парламенте Боливии есть и другие обвинительные предложения против нее.

В пятницу прокуратура представила Аньес обвинительный запрос о нарушении судебного процесса об ответственности за гибель людей в двух регионах во время кризиса 2019 года после неудачных в том же году выборов.

Эти выборы были аннулированы на фоне жалоб о фальсификации в пользу тогдашнего президента Эво Моралеса, который, со своей стороны, утверждал, что стал жертвой "государственного переворота".

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