Колишній голова правління "Михайлівського" назвав причину визнання банку неплатоспроможним

Зокрема, він розповів, про які вимоги регулятора йде мова.

“У банку були партнери — фінансові компанії, які на підставі своїх ліцензій залучали кошти від фізосіб. Обидві сторони користувалися поточними рахунками, відкритими в нашому банку. Однак, банк при цьому не мав ніякого відношення до фінансових взаємин цих компаній і фізосіб, а лише здійснював операції за їхніми рахунками.

У квітні поточного року з’явилася постанова НБУ, якою він зобов’язав фінансові компанії повернути всі кошти фізосіб на рахунку в банку. Чому така постанова була адресована нам, для мене досі залишається загадкою. Однак, вона передбачала визнання „Михайлівського“ неплатоспроможним, якщо вимоги НБУ не будуть виконані, і кошти фізосіб не будуть переведені в банк”, — зазначив він.

За словами І.Дорошенко, рятуючи банк і кошти вкладників, з партнерами була досягнута домовленість про повернення коштів, залучених фінкомпаніями, на рахунки фізосіб в банку. Відповідний графік повернення був узгоджений між банком і НБУ.

“Вимоги НБУ були виконані навіть раніше терміну, про що регулятор був повідомлений”, — підкреслив він.

Однак, після виконання умов постанови НБУ, почали відбуватися несподівані для керівництва “Михайлівського” події.

“Ми навіть подумати не могли, що виконання вимог НБУ може призвести до визнання банку неплатоспроможним. Весь цей час ми були в діалозі з регулятором, повідомляли про кожен свій крок і попереджали про рух коштів на рахунках банку. Для нас подія стала повною несподіванкою”, — розповів екс-голова правління.

При цьому, І.Дорошенко підкреслив, що клієнти фінкомпаній на момент введення тимчасової адміністрації в “Михайлівський” мали вже статус вкладників банку.

“На момент введення тимчасової адміністрації, фінансові компанії повернули всі засоби, залучені раніше у фізосіб, на рахунки клієнтів в банку (як того вимагали в НБУ). Відповідно, вони підпадали і підпадають під компенсацію за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів. Це вже підтверджено судами, які назвали відмову Фонду у виплатах неправомірним”, — пояснив І.Дорошенко.

Нагадаємо, у травні поточного року Нацбанк раптово визнав банк “Михайлівський” неплатоспроможним, хоча ще в кінці квітня офіційно повідомляв, що банк виконує план фінансового оздоровлення.

За даними ЗМІ, визнання банку “Михайлівський” неплатоспроможним могло бути навмисним з боку зацікавлених осіб в НБУ.

Також нагадаємо, вкладник банку “Михайлівський” виграв суд проти Фонду гарантування вкладів фізосіб, який навмисно і безпідставно відмовив йому в законних виплатах.