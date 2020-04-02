Колишній голкіпер збірної України покинув склад ФК "Маріуполь"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Сайт ФК "Маріуполь" оголосив про розірвання контракту із голкіпером Рустамом Худжамовим, повідомляє УНН.
За азовців Худжамов грав з січня 2012 року (з невеликими перервами), став чемпіоном Першої ліги, був лідером і капітаном команди, а також викликався в національну збірну України. Цього сезону він відіграв лише 8 поєдинків і починаючи з жовтня 2019 ркоу не виходив на поле в офіційних матчах.
Варто відзначити, що 37-річний вихованець київського "Динамо" виступав за "Динамо-2", "Закарпаття", "Харків", "Шахтар", "Металург" (Донецьк), "Зорю". В цілому страж воріт провів за приазовську команду 8 сезонів і 126 матчів в чемпіонатах України (101 - в Прем'єр-лізі і 25 - у Першій). Також в активі голкіпера 5 ігор в Лізі Європи.