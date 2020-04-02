Бывший голкипер сборной Украины покинул состав ФК "Мариуполь"

За азовцев Худжамов играл с января 2012 года (с небольшими перерывами), стал чемпионом Первой лиги, был лидером и капитаном команды, а также вызывался в национальную сборную Украины. В этом сезоне он сыграл лишь 8 поединков и начиная с октября 2019 ркоу не выходил на поле в официальных матчах.

Стоит отметить, что 37-летний воспитанник киевского "Динамо" выступал за "Динамо-2", "Закарпатье", "Харьков", "Шахтер", "Металлург" (Донецк), "Зарю". В целом страж ворот провел за приазовскую команду 8 сезонов и 126 матчей в чемпионатах Украины (101 - в Премьер-лиге и двадцать пятый Первой). Также в активе голкипера 5 игр в Лиге Европы.