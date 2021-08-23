Колишній афганській міністр став кур'єром у Німеччині

Деталі

Міністр поїхав з Афганістану до Німеччини у грудні 2020 року. Як Садаат розповів виданню, коли у нього закінчилися заощадження, він почав шукати роботу. Сьогодні ексміністр заробляє собі на життя тим, що розвозить їжу та напої в службі доставки Lieferando. Втім, за словами Садаата, він мріє одного разу влаштуватися у Telekom (німецька телекомунікаційна компанія, найбільша в Європі і третя у світі).

Контекст

Після того як терористична організація “Талібан” оголосила про захоплення всього Афганістану, частина керівництва країни бігла. Зокрема, виїхав президент Ашраф Гані. Кілька днів по тому стало відомо, що він з сім’єю перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах. У своєму зверненні глава держави-втікач заявив, що покинув країну, щоб уникнути кровопролиття, і пообіцяв повернутися. Таліби заявили, що готові амністувати керівництво країни, яке покинуло країну, включаючи Гані.

Зараз єдиним непідконтрольним талібам регіоном є провінція Панджшер на півночі Афганістану. У Панджшері знаходиться віцепрезидент Амрулла Салех, який оголосив себе главою держави і пообіцяв, що ні за яких умов не здасться талібам. “Талібан” почав брати в облогу регіон.