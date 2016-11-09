Колишні правоохоронці мітингуватимуть у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. Завтра, 10 листопада, ветерани та пенсіонери колишньої міліції з усіх районів Кіровоградщини вийдуть на мітинг у Кропивницькому. Про це поінформували в Координаційній раді ветеранських організацій Кіровоградської області, повідомляє УНН.
Зазначається, що акцію протесту запланували через порушення конституційних прав та законних інтересів екс-міліціонерів щодо відмови провести перерахунок пенсії з 01.01.2016 року у зв’язку зі зміною розміру грошового забезпечення поліцейських на підставі п.15 Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про національну поліцію”.
Мітинг відбудеться на площі Героїв Майдану перед ОДА. Початок акції о 10:00.