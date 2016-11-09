Бывшие правоохранители будут митинговать в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Завтра, 10 ноября, ветераны и пенсионеры бывшей милиции из всех районов Кировоградской области выйдут на митинг в Кропивницком. Об этом сообщили в Координационном совете ветеранских организаций Кировоградской области, сообщает УНН.
Отмечается, что акцию протеста запланировали из-за нарушения конституционных прав и законных интересов экс-милиционеров относительно отказа произвести перерасчет пенсии с 01.01.2016 года в связи с изменением размера денежного обеспечения полицейских на основании п.15 Заключительных и переходных положений Закона Украины "О национальной полиции".
Митинг состоится на площади Героев Майдана перед ОГА. Начало акции в 10:00.