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15 марта, 19:03 • 112372 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158531 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133028 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125905 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110091 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104114 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100527 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бывшие правоохранители будут митинговать в Кропивницком

Бывшие правоохранители будут митинговать в Кропивницком

Киев • УНН

 • 6940 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Завтра, 10 ноября, ветераны и пенсионеры бывшей милиции из всех районов Кировоградской области выйдут на митинг в Кропивницком. Об этом сообщили в Координационном совете ветеранских организаций Кировоградской области, сообщает УНН.

Отмечается, что акцию протеста запланировали из-за нарушения конституционных прав и законных интересов экс-милиционеров относительно отказа произвести перерасчет пенсии с 01.01.2016 года в связи с изменением размера денежного обеспечения полицейских на основании п.15 Заключительных и переходных положений Закона Украины "О национальной полиции".

Митинг состоится на площади Героев Майдана перед ОГА. Начало акции в 10:00.

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