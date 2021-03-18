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Коли США та Росія обмінюються "люб’язностями", краще не втручатись – Івченко

Коли США та Росія обмінюються "люб’язностями", краще не втручатись – Івченко

Київ • УНН

 • 11971 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Коли дві великі держави США та Росія обмінюються "люб'язностями", краще не займати чиюсь сторону. Про це народний депутат від фракції "Батьківщина" та член аграрного комітету Вадим Івченко заявив в ефірі телеканалу "НАШ", коментуючи публічний конфлікт президента Сполучених Штатів Америки Байдена та президента Росії Володимира Путіна, повідомляє УНН.

Цитата:

"Дипломатичною мовою це означає "послали один одного". Фактично так і є. США — це наддержава, яка фактично контролює всі фінансові потоки, але і Росія – це країна з чисельною армією, зі своєю геополітикою, зі своїм ядерним озброєнням. І коли дві такі великі країни обмінюються такими "люб'язностями", то тут краще не ставати на ту чи іншу сторону. Ми не знаємо, де вони перетиналися", - зауважив Івченко.

Деталі

Народний депутат також наголосив на відповідальності, яку несе керівництво Російської Федерації за смерті українців.

"З приводу мого відношення до Путіна: я щиро вважаю, що на сьогоднішній день аби не Росія, аби не російські війська на Донбасі, у нас не було б стільки смертей. (…) Ті, хто дають накази та приймають політичні рішення в Росії щодо війни в Україні – це вбивці", - заявив Івченко.

Контекст

Раніше Байден в інтерв’ю телекомпанії ABC заявив, що російське керівництво повинне буде “заплатити ціну” у зв’язку зі спробами втручання Москви в американські вибори.  Крім того, глава Білого дому відповів ствердно на питання, чи вважає він Путіна “вбивцею” (killer). Володимир Путін своєю чергою прокоментував слова свого американського колеги Джо Байдена дитячою дражнилкою. А прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що висловлювання президента США Джо Байдена на адресу президента Росії Володимира Путіна можна назвати “дуже поганими”.

Доповнення

Нагадаємо, раніше народний депутат Вадим Івченко прокоментував невдалий "жарт" прем’єр-міністра Словаччини про "обіцянку Закарпаття" Росії в обмін на вакцину, назвавши це зневагою до України на міжнародному рівні. 

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