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Когда США и Россия обмениваются "любезностями", лучше не вмешиваться - Ивченко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Когда две великие державы США и Россия обмениваются "любезностями", лучше не занимать чью-то сторону. Об этом народный депутат от фракции "Батькивщина" и член аграрного комитета Вадим Ивченко заявил в эфире телеканала "НАШ", комментируя публичный конфликт президента Соединенных Штатов Америки Байдена и президента России Владимира Путина, сообщает УНН.

Цитата:

"На дипломатическом языке это означает "послали друг друга". Фактически так и есть. США - это сверхдержава, которая фактически контролирует все финансовые потоки, но и Россия - это страна с многочисленной армией, со своей геополитикой, со своим ядерным вооружением. И когда две такие крупные страны обмениваются такими "любезностями", то лучше не становиться на ту или другую сторону. Мы не знаем, где они пересекались", - отметил Ивченко.

Детали

Народный депутат также отметил ответственность, которую несет руководство Российской Федерации за смерти украинцев.

"По поводу моего отношения к Путину: я искренне считаю, что на сегодняшний день если бы не Россия, если бы не российские войска на Донбассе, у нас не было бы столько смертей. (...) Те, кто дают приказы и принимают политические решения в России по войне в Украине - это убийцы", - заявил Ивченко.

Контекст

Ранее Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с попытками вмешательства Москвы в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer). Владимир Путин в свою очередь прокомментировал слова своего американского коллеги Джо Байдена детской дразнилкой. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что высказывания президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина можно назвать "очень плохими".

Дополнение

Напомним, ранее народный депутат Вадим Ивченко прокомментировал неудачную "шутку" премьер-министра Словакии об "обещании Закарпатья" России в обмен на вакцину, назвав это пренебрежением к Украине на международном уровне.

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