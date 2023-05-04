Колективної депортації росіян із Криму не буде: висилятимуть кожного окремо
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. росіян, які незаконно заїхали на територію України після 2014 року виселятимуть кожного окремо, без колективної депортації. Про це заявила постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева, повідомило на своїй сторінці у Telegram Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає УНН.
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Постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева наголосила, що колективної депортації росіян із Криму не буде, кожного виселятимуть окремо. Мова йде про росіян, які незаконно заїхали на територію України після 2014 року.
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"Усі російські громадяни, фактично, є колонізаторами, адже вони приїхали на окуповану територію змінювати її демографічний склад. Вони – співучасники злочину. І ми їх видворимо, якщо вони самі не виїдуть до звільнення території. Міжнародне право не передбачає колективного видворення – колективна депортація заборонена. Тож стосовно них будуть застосовані індивідуальні рішення", – заявила Ташева.
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