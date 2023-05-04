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Колективної депортації росіян із Криму не буде: висилятимуть кожного окремо

Київ • УНН

 • 1288913 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. росіян, які незаконно заїхали на територію України після 2014 року виселятимуть кожного окремо, без колективної депортації. Про це заявила постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева, повідомило на своїй сторінці у Telegram Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає УНН.

Деталі

Постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева наголосила, що колективної депортації росіян із Криму не буде, кожного виселятимуть окремо. Мова йде про росіян, які незаконно заїхали на територію України після 2014 року.

Цитата

"Усі російські громадяни, фактично, є колонізаторами, адже вони приїхали на окуповану територію змінювати її демографічний склад. Вони – співучасники злочину. І ми їх видворимо, якщо вони самі не виїдуть до звільнення території. Міжнародне право не передбачає колективного видворення – колективна депортація заборонена. Тож стосовно них будуть застосовані індивідуальні рішення", – заявила Ташева.

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