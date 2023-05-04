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Коллективной депортации россиян из Крыма не будет: будут высылать каждого отдельно

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. россиян, которые незаконно заехали на территорию Украины после 2014 года будут выселять каждого отдельно, без коллективной депортации. Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в АРК Тамила Ташева, сообщило на своей странице в Telegram Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает УНН.

Детали

Постоянный представитель президента Украины в АРК Тамила Ташева отметила, что коллективной депортации россиян из Крыма не будет, каждого будут выселять отдельно. Речь идет о россиянах, которые незаконно заехали на территорию Украины после 2014 года.

Цитата

"Все российские граждане, фактически, являются колонизаторами, ведь они приехали на оккупированную территорию менять ее демографический состав. Они - соучастники преступления. И мы их выдворим, если они сами не выедут до освобождения территории. Международное право не предусматривает коллективного выдворения - коллективная депортация запрещена. Поэтому в отношении них будут применены индивидуальные решения", - заявила Ташева.

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