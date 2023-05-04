Коллективной депортации россиян из Крыма не будет: будут высылать каждого отдельно

Детали

Постоянный представитель президента Украины в АРК Тамила Ташева отметила, что коллективной депортации россиян из Крыма не будет, каждого будут выселять отдельно. Речь идет о россиянах, которые незаконно заехали на территорию Украины после 2014 года.

Цитата

"Все российские граждане, фактически, являются колонизаторами, ведь они приехали на оккупированную территорию менять ее демографический состав. Они - соучастники преступления. И мы их выдворим, если они сами не выедут до освобождения территории. Международное право не предусматривает коллективного выдворения - коллективная депортация запрещена. Поэтому в отношении них будут применены индивидуальные решения", - заявила Ташева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы будем освобождать Крым таким образом, который посчитаем необходимым - Данилов