Колапс на Одещині: "Укрзалізниця" доправить пасажирів до Молдови автобусами
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Укрзалізниця спрямувала два пасажирські автобуси на станцію Затишшя для перевезення пасажирів поїзда № 65 Москва — Кишинів до прикордонної станції Кучурган з Молдовою через інцидент, який стався в Одеській області, де 3 липня з рейок зійшли 14 вантажних вагонів. Про це повідомляє прес-служба “Укрзалізниці”, передає УНН.
Повідомляється, що всі витрати з організації перевезень взяла на себе регіональна філія “Одеська залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”.
Нагадаємо, 3 липня о 14:18 на перегоні Іванівка — Веселий Кут в Одеській області сталося сходження 14 вантажних вагонів, унаслідок чого порушено габарит на обох коліях перегону.
“Через інцидент рух близько 20 пасажирських поїздів організовано альтернативними маршрутами, в об’їзд цієї ділянки. Укрзалізниця просить вибачення у пасажирів за тимчасові незручності й закликає стежити за оголошеннями на вокзалах та станціях. У зв’язку з аварією також змінено розклад руху низки приміських поїздів”, — зазначили в “Укрзалізниці”.
Наразі залізничники роблять усе можливе, щоб забезпечити стабільне приміське сполучення та мінімізувати наслідки транспортної події для графіка руху поїздів, додали вкомпанії.