Колапс на Одещині: "Укрзалізниця" доправить пасажирів до Молдови автобусами

Повідомляється, що всі витрати з організації перевезень взяла на себе регіональна філія “Одеська залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”.

Нагадаємо, 3 липня о 14:18 на перегоні Іванівка — Веселий Кут в Одеській області сталося сходження 14 вантажних вагонів, унаслідок чого порушено габарит на обох коліях перегону.



“Через інцидент рух близько 20 пасажирських поїздів організовано альтернативними маршрутами, в об’їзд цієї ділянки. Укрзалізниця просить вибачення у пасажирів за тимчасові незручності й закликає стежити за оголошеннями на вокзалах та станціях. У зв’язку з аварією також змінено розклад руху низки приміських поїздів”, — зазначили в “Укрзалізниці”.

Наразі залізничники роблять усе можливе, щоб забезпечити стабільне приміське сполучення та мінімізувати наслідки транспортної події для графіка руху поїздів, додали вкомпанії.