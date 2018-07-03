Коллапс в Одесской области: "Укрзализныця" доставит пассажиров в Молдову автобусами
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. "Укрзализныця" направила два пассажирских автобуса на станцию Затишшя для перевозки пассажиров поезда № 65 Москва - Кишинев до пограничной станции Кучурган с Молдовой из-за инцидента, который произошел в Одесской области, где 3 июля с рельсов сошли 14 грузовых вагонов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает УНН.
Сообщается, что все расходы по организации перевозок взял на себя региональный филиал "Одесская железная дорога" ПАО "Укрзализныця".
Напомним, 3 июля в 14:18 на перегоне Ивановка - Веселый Кут в Одесской области произошло схождение 14 грузовых вагонов, в результате чего нарушен габарит на обоих путях перегона.
"Из-за инцидента движение около 20 пассажирских поездов организовано альтернативными маршрутами, в объезд этого участка. Укрзализныця просит прощения у пассажиров за временные неудобства и призывает следить за объявлениями на вокзалах и станциях. В связи с аварией также изменено расписание движения ряда пригородных поездов", - отметили в "Укрзализныце".
Сейчас железнодорожники делают все возможное, чтобы обеспечить стабильное пригородное сообщение и минимизировать последствия транспортного происшествия для графика движения поездов, добавили в компании.