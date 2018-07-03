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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 75100 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110334 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131386 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 138388 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 174525 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154873 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142222 просмотра

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7 марта, 08:52 • 185509 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118378 просмотра

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Коллапс в Одесской области: "Укрзализныця" доставит пассажиров в Молдову автобусами

Коллапс в Одесской области: "Укрзализныця" доставит пассажиров в Молдову автобусами

Киев  •  УНН

 • 13776 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. "Укрзализныця" направила два пассажирских автобуса на станцию ​​Затишшя для перевозки пассажиров поезда № 65 Москва - Кишинев до пограничной станции Кучурган с Молдовой из-за инцидента, который произошел в Одесской области, где 3 июля с рельсов сошли 14 грузовых вагонов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает УНН.

Сообщается, что все расходы по организации перевозок взял на себя региональный филиал "Одесская железная дорога" ПАО "Укрзализныця".

Напомним, 3 июля в 14:18 на перегоне Ивановка - Веселый Кут в Одесской области произошло схождение 14 грузовых вагонов, в результате чего нарушен габарит на обоих путях перегона.

"Из-за инцидента движение около 20 пассажирских поездов организовано альтернативными маршрутами, в объезд этого участка. Укрзализныця просит прощения у пассажиров за временные неудобства и призывает следить за объявлениями на вокзалах и станциях. В связи с аварией также изменено расписание движения ряда пригородных поездов", - отметили в "Укрзализныце".

Сейчас железнодорожники делают все возможное, чтобы обеспечить стабильное пригородное сообщение и минимизировать последствия транспортного происшествия для графика движения поездов, добавили в компании.

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