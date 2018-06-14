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Коболєва переобрали головою наглядової ради “Укрнафти”

Коболєва переобрали головою наглядової ради “Укрнафти”

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Голову правління НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва переобрали головою наглядової ради ПАТ “Укранфта”, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАК.

За інформацією прес-служби, сьогодні відбулись загальні збори акціонерів ПАТ “Укрнафта”, на яких були підбиті підсумки роботи товариства за 2017 рік.

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Зокрема, на загальних зборах переобрали наглядову раду “Укрнафти” на три роки у ПАТ був Андрій Коболєв.

Крім того, акціонери затвердили фінансовий звіт товариства за 2017 рік.

Також вирішено не нараховувати дивіденди через наявність значної заборгованості “Укрнафти” з податків і зборів.

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