Коболєва переобрали головою наглядової ради “Укрнафти”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Голову правління НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва переобрали головою наглядової ради ПАТ “Укранфта”, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАК.
За інформацією прес-служби, сьогодні відбулись загальні збори акціонерів ПАТ “Укрнафта”, на яких були підбиті підсумки роботи товариства за 2017 рік.
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Зокрема, на загальних зборах переобрали наглядову раду “Укрнафти” на три роки у ПАТ був Андрій Коболєв.
Крім того, акціонери затвердили фінансовий звіт товариства за 2017 рік.
Також вирішено не нараховувати дивіденди через наявність значної заборгованості “Укрнафти” з податків і зборів.