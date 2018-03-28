КМДА домагатиметься через суд обмеження роботи ТРЦ з проблемами пожежної безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Київська міська державна адміністрація через суд домагатиметься призупинення роботи торгово-розважальних закладів, власники яких відмовляються усунути порушення пожежної безпеки. Про це під час прес-конференції розповів начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій Роман Ткачук, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
За його словами, недоліки у питаннях пожежно-техногенної безпеки є у кожному ТРЦ Києва. За час дії мораторію на проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності почастішали випадки пожеж, зокрема у ресторанах та торгово-розважальних центрах.
“Наше завдання — домогтися від власників повного усунення цих порушень. В іншому випадку, ми вже обговорювали це питання з мером, інформація передаватиметься правоохоронцям. Тоді через суд будемо домагатися обмеження роботи ТРЦ до повного усунення проблем”, — заявив начальник Управління та додав, що міська влада вже погодила свої дії з Головним управлінням ДСНС у м.Києві.
Роман Ткачук нагадав, що з 2017 року громада столиці фінансує оснащення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві.
“У минулому році виділено 6 млн грн на матеріально-технічне оснащення пожено-рятувального підрозділу, в цьому році виділено вже більше 20 млн грн”, — додав він.
Нагадаємо, Київський міський голова доручив обстежити всі торгово-розважальні комплекси на відповідність нормам пожежної безпеки.