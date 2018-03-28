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КГГА будет добиваться через суд ограничения работы ТРЦ с проблемами пожарной безопасности

КГГА будет добиваться через суд ограничения работы ТРЦ с проблемами пожарной безопасности

Киев  •  УНН

 • 10336 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Киевская городская государственная администрация через суд добиваться приостановления работы торгово-развлекательных заведений, владельцы которых отказываются устранить нарушения пожарной безопасности. Об этом во время пресс-конференции рассказал начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По его словам, недостатки в вопросах пожарно-техногенной безопасности есть в каждом ТРЦ Киева. За время действия моратория на проведение проверок субъектов предпринимательской деятельности участились случаи пожаров, в том числе в ресторанах и торгово-развлекательных центрах.

"Наша задача - добиться от владельцев полного устранения этих нарушений. В противном случае, мы уже обсуждали этот вопрос с мэром, информация будет передаваться правоохранительным органам. Тогда через суд будем добиваться ограничения работы ТРЦ до полного устранения проблем", - заявил начальник Управления и добавил, что городские власти уже согласовал свои действия с Главным управлением ГСЧС в Киеве.

Роман Ткачук напомнил, что с 2017 года община столицы финансирует оснащение Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г.Киеве.

"В прошлом году выделено 6 млн грн на материально-техническое оснащение погоню-спасательного подразделения, в этом году выделено уже более 20 млн грн", - добавил он.

Напомним, Киевский городской голова поручил обследовать все торгово-развлекательные комплексы на соответствие нормам пожарной безопасности.

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