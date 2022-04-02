Ключові бої зараз точаться біля Ізюму та на Луганщині - МВС

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“Ключовий напрямок від Ізюму до Волновахи, весь час точаться бої біля Ізюма. Вони пробуються там прорватись на Донбас. Ми їх стримуємо. При чому вони пробують в різних місцях це зробити. Це один зключових боїв, які відбуваються зараз. Паралельно це Луганська область місто Рубіжне, Лисичанськ, Северо-Донецьк і Маріуполь, це ключові напрямки, де зараз найбільш тривожна ситуація, найбільш тривожні бої”, - сказав Денисенко.

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Радник міністра зазначив також, що запеклі бої ведуться також на Херсонщині.

“Ми вчора відкинули на Криворізькому напрямку росіян максимально далеко, наскільки це було можливо. Впринципі, сьогодні вони пробували обстрілювати Кривий Ріг із дальньої артилерії. Ми робимо від себе все можливе, для того, щоб максимально їх відсунути, для того щоб в них не було можливості обстрілювати придоріжжя”, - повідомив він.

Денисенко також розповів про ситуацію на Київському та Чернігівському напрямках, де українські військовослужбовці поступово повертають контроль над територіями.

“Київщина звільняється поступово. Ми їх витісняємо фактично повністю з усієї території Київської області. Що до Чернігівщини, то тільки частково вони відійшли.

Точніше не відійшли, а як сказав керівник напрямку «Північ» були зроблені певні операції щоб вони почали відходити. І поступово ми починаєм віджимати до кордону на інших напрямках біля Чернігова. Тому що поки що іще далеко не вся територія навколо Чернігова звільнена від росіян”, - розповів Денисенко.

Нагадаємо

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти не залишать окремих рубежів у Київській і Чернігівській областях, але як очікується, відійдуть впритул до кордону, заявляють у Генеральному штабі ЗСУ.

При цьому, за даними Генштабу, з Броварського напрямку у рф вже було виведено частину підрозділів загарбників, а на Сіверському - на відхід до рф зосереджена основна частина угрупування окупантів.