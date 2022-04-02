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Ключевые бои сейчас идут возле Изюма и на Луганщине - МВД

Киев • УНН

 • 101422 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. На сегодня ключевое направление противостояния рашистским оккупантам - от Изюма до Волновахи. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, пишет УНН.

Ключевые бои сейчас идут возле Изюма и на Луганщине - МВД

Цитата

“Ключевое направление от Изюма до Волновахи, все время идут бои у Изюма. Они пробуются там прорваться на Донбасс. Мы их сдерживаем. При чем они пробуют в разных местах это сделать. Это один из ключевых боев, которые происходят сейчас. Параллельно это Луганская область город Рубежное, Лисичанск, Северо-Донецк и Мариуполь, это ключевые направления где сейчас наиболее тревожная ситуация, наиболее тревожные бои”, - сказал Денисенко.

Детали

Советник министра также отметил, что ожесточенные бои ведутся также на Херсонщине.

"Мы вчера отбросили на криворожском направлении русских максимально далеко, насколько это было возможно. Впринципе, сегодня они пробовали обстреливать Кривой Рог из дальней артиллерии. Мы делаем от себя все возможное, для того, чтобы максимально отодвинуть, для того чтобы у них не было возможности обстреливать придорожье”, - сообщил он.

Денисенко также рассказал о ситуации на Киевском и Черниговском направлениях, где украинские военнослужащие постепенно возвращают контроль над территориями.

“Киевщина освобождается постепенно. Мы их вытесняем фактически полностью со всей территории Киевской области. Относительно Черниговщины, то только частично они отошли.

Точнее не отошли, а как сказал руководитель направления "Север", были сделаны определенные операции, чтобы они начали отходить. И постепенно мы начинаем отодвигать к границе на других направлениях возле Чернигова. Потому что пока еще далеко не вся территория вокруг Чернигова освобождена от россиян”, - рассказал Денисенко.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты не оставят отдельных рубежей в Киевской и Черниговской областях, но как ожидается, уйдут вплотную к границе, заявляют в Генеральном штабе ВСУ.

При этом, по данным Генштаба, с Броварского направления в рф уже было выведено часть подразделений захватчиков, а на Северском - на уход в рф сосредоточена основная часть группировки оккупантов.

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