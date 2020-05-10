Клуб Західної конференції НБА виявив намір підсилитись українським баскетболістом

На "Пеліканс" чекає конкуренція в боротьбі за Леня з "Сакраменто", оскільки каліфорнійський клуб готовий запропонувати українському центровому новий контракт.

У цьому сезоні Лень отримував 4,6 млн доларів за своїм контрактом, який був підписаний з "Атлантою" перед початком сезону 2018-19. Зазначено, що ця сума цілком доступна для будь-якої команди НБА, яка прагне підсилити ротацію на позиції центрового.

Додамо, після трейду з "Атланти" до "Сакраменто" Лень відіграв за каліфорнійців 9 матчів, в яких набирав 6,6 очка та робив 7,1 підбирання.