Клуб Западной конференции НБА выявил намерение усилиться украинским баскетболистом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Клуб западной конференции НБА "Нью-Орлеан Пеликанс" желают побороться за подписание украинского центрового "Сакраменто Кингз" Алексея Леня, который летом станет свободным агентом. Об этом сообщает ФБУ, передает УНН.
На "Пеликанс" ждет конкуренция в борьбе за Леня с "Сакраменто", поскольку калифорнийский клуб готов предложить украинскому центровому новый контракт.
В этом сезоне Лень получал 4,6 млн долларов по своему контракту, который был подписан с "Атлантой" перед началом сезона 2018-19 годов. Указано, что эта сумма вполне доступна для любой команды НБА, которая стремится усилить ротацию на позиции центрового.
Добавим, после трейда с "Атланты" в "Сакраменто" Лень сыграл за калифорнийцев 9 матчей, в которых набирал 6,6 очка и делал 7,1 подбора.